Иран нанес ракетный удар в Сирии по базе группировки, ответственной за теракт на военном параде

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Ракетчики Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) выпустили шесть баллистических ракет средней дальности в ходе удара по штаб-квартире базирующейся в Сирии восточнее Евфрата группировки, ответственной за произошедший 22 сентября теракт в Ахвазе на юго-западе Ирана, сообщает в понедельник новостной сайт КСИР "Сипах Ньюз".

В ходе операции "Мухаррам" уничтожено большое число террористов-такфирстов. Ликвидированы или получили ранения некоторые лидеры организации, уничтожены их склады с боеприпасами, говорится в сообщении.

Иранское информационное издание Nasim.Online обнародовало кадры запуска баллистических ракет.

Нападение в Ахвазе произошло 22 сентября утром, боевики открыли огонь по участникам военного парада. Теракт унес жизни 29 человек, 53 человека были ранены.

По сообщениям иранских СМИ, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией. Кроме того, позднее ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Власти Ирана возложили ответственность за нападение на "региональных спонсоров терроризма" и США.