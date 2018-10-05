Иран собрался создать свою навигационную систему

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Иран, наряду с Индией, намерен создать собственную навигационную систему, сообщил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Самые большие сейчас станции у европейцев - "Галилео" - и у китайцев, соответственно. Индия тоже пытается свою сделать, Иран задумался над созданием своей навигационной системы", - сказал Рогозин журналистам.

По его словам, главный вопрос в совместимости космических аппаратов. "Чтобы они не создавали друг другу проблем на определенных частотах. Но это регулируется Международным союзом связи, и там мы внимательно следим, чтобы не было подобного рода технических пересечений", - сказал Рогозин.