В УПЦ заявили, что "кровавая уния" лишила Константинополь права вмешиваться в дела Украины

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - После унии с Ватиканом, которая привела к масштабному кровопролитию на Украине, Константинопольский патриархат не имеет морального права вмешиваться в религиозную жизнь этой страны, считают в Украинской православной церкви.

"Вообще после унии об историческом материнстве Константинополя стоило бы стыдливо помалкивать", - заявил глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов в интервью "Интерфаксу".

По его словам, галицкие униаты, "главные русофобы Украины", это порождение знаменитой Брестской унии 1596 года, когда все епископы константинопольской Киевской митрополии во главе с митрополитом Михаилом Рогозой предали православие и перешли под власть понтифика: "поехали в Рим, поцеловали папе туфлю и пролили вместе с властью на нынешней Украине "широкое море слез и крови", как написал о них Тарас Шевченко.

При этом даже абстрагируясь от периода насаждения унии на Украине, в УПЦ категорически не согласны с установкой Константинополя на вмешательство в дела других Церквей на правах "матери".

"Иерусалимская церковь считается "матерью всех Церквей" - так что, она должна заниматься внутренними делами церкви Константинопольской?" - сказал Анисимов.

Он особо отметил, что нынешняя УПЦ по своей географии существенно отличается от Киевской митрополии, столетия назад бывшей в юрисдикции Константинополя: в УПЦ сегодня входят все епархии Русской церкви, которые находились на территории советской Украины - как древние, так и созданные на присоединенных к Российской империи, а затем к СССР землях.

"Константинопольский патриарх никакого отношения ни к Украине, ни к Украинской православной церкви не имеет, поскольку ни такого государства, ни такой Церкви триста лет назад попросту не существовало (...) Для Константинополя всегда и везде был единый русский народ, а там, где русский народ - Россия. Так что нынешняя "мать" во время своего материнства никаких украинцев в своих детях в упор не видела", - сказал собеседник агентства.

В апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос автокефалии УПЦ касается национальной безопасности страны, так как РФ использует РПЦ как инструмент влияния на Украину.

7 сентября Констатинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине", на что РПЦ пригрозила разорвать дипломатические отношения с Константинополем.