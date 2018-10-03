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В Израиле заявили, что поставки С-300 Сирии не помешают его военным операциям в этой стране

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Поставка Россией ЗРС С-300 сирийцам не помешает армии Израиля осуществлять военные операции в Сирии, однако в Израиле не рады такому повороту событий, заявил в среду глава израильского Минобороны Авигдор Либерман.

"Я не могу сказать, что мы рады поставке С-300. Тем не менее, это та сфера, где у нас нет никакого выхода, нет никакой возможности не принимать решения", - сказал министр в интервью местной радиостанции.

В РоссииПоставка С-300 Сирии. Что это значитПоставка С-300 Сирии. Что это значитЧитать подробнее

По его словам, сейчас для Израиля и России важно восстановить нормальные отношения, несмотря на разногласия по поводу трагедии с самолетом-разведчиком Ил-20.

"Я полагаю, что самое важное для нас - вернуть наши рабочие отношения в нормальное русло. Сегодня самая важная задача - это возвращение к обычным операциям, координации, более активному использованию (практики - ИФ) экстренных линий во избежание конфликтных ситуаций. Мы должны работать", - отметил Либерман.

"Я повторяю, вся ответственность (за гибель Ил-20) лежит на армии Асада (президент Сирии Башара Асада - ИФ). За последние два года Израиль нанес более 200 ударов по иранским объектам и целям "Хезболлы" в Сирии... И ни один российский солдат не получил ни царапины. Неожиданно мы якобы устроили подобную "постановку". Это нелогично", - утверждал Либерман.

"Вдобавок, вы должны понимать, что скорость (истребителя - ИФ) F-16 в два с половиной раза выше скорости Ил-20, и к тому времени, когда сирийские ПВО открыли огонь, израильские самолеты были уже в нашем воздушном пространстве", - сказал министр.

24 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным ЗРС С-300. Заявление последовало после того, как 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, в результате погибли 15 военнослужащих, находившихся на его борту. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские истребители, наносившие авиаудары по целям в Сирии.

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Теги: Израиль, Сирия, С-300, Россия, Авигдор Либерман

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