В МИД Украины предложили исключить РФ из Совбеза ООН за кибератаки

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В МИД Украины считают необходимым исключить Россию из Совета безопасности ООН после попыток сотрудников российского ГРУ осуществить кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и совместную следственную группу, которая расследует катастрофу самолета МН17 в Донбассе.

"Такая откровенная преступность намерений РФ - взламывать компьютерные системы ОЗХО, Совместной рабочей группы - для того, чтобы сделать невозможными расследования преступлений, совершенных Россией - это откровенная дикость и нецивилизованность", - написала замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в фейсбуке в четверг.

По ее словам, обнародованная сегодня информация должна "окончательно открыть глаза всем", что Россия не должна оставаться в Совбезе ООН.

Нидерландские спецслужбы ранее заявили о разоблачении попытки российских хакеров получить доступ к данным ОЗХО, связанных с расследованием инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "операция была предпринята ГРУ, российской военной разведкой, но была предотвращена голландскими разведывательными службами в партнерстве с Великобританией".

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелддобавила, что сотрудники ГРУ пытались получить данные международного следствия по делу о катастрофе малайзийского "Боинга" на востоке Украины.

Реагируя на эти обвинения, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин подчеркнул, что заявление министра обороны Нидерландов о причастности РФ к подготовке кибератаки на ОЗХО оставляет вопросы. "На фоне череды огульных обвинений России в хакерских атаках и применении химического оружия заявление министра обороны Нидерландов выглядит как популистская попытка встроиться в горячую новостную повестку", - сказал Левин журналистам в четверг.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, в свою очередь, заявил, что российская разведка работает умеренно и профессионально, а обвинения Запада лживы. По его словам, западные политики "злоупотребляют, лгут и дают фейковую информацию, "Боинг" - ложь, Скрипали - ложь".