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Террористы потребовали контроль над дорогами в обмен на свой уход из Идлиба

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Турецкие военные и террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) не могут договориться о выводе боевиков из создаваемой на северо-западе Сирии демилитаризованной зоны.

Иранские информационное агентство "Фарс" сообщило со ссылкой на сирийскую арабоязычную газету "Аль-Ватан", что "Хайят Тахрир аш-Шам", костяк которой составляет террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), ставит условием ухода из демилитаризованной зоны в Идлибе передачу ей контроля над рядом участков стратегически важных шоссейных дорог, которые связывают Алеппо с Хамой и Латакией.

По данным издания, турецкая разведка, которая контактирует с террористами, не согласна с их требованиями, поскольку хотела бы, чтобы эти трассы контролировали поддерживаемые Анкарой умеренные оппозиционные группировки из Национального фронта освобождения.

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В соответствии с достигнутыми в Сочи между РФ и Турцией и поддержанными Дамаском договоренностями, в Идлибе создается демилитаризованная зона, из которой к 15 октября должны быть выведены все террористические группировки. Задача размежевания умеренной вооруженной оппозиции и террористов, а также обеспечение вывода последних из этой зоны, возложена на турецкую сторону.

"Фарс" отмечает, что, по данным курдских СМИ, боевики из "Хайят Тахрир аш-Шам" планируют смешаться с умеренными оппозиционными формированиями в кантоне Африн, который был отбит у курдов турецкими военными.

Курдские СМИ также утверждали, что Турция помогает террористами перебираться из Идлиба в Африн.

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Теги: Сирия, Идлиб, Турция

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