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В Анкаре опровергли информацию о выводе боевиков из сирийского Идлиба в Турцию

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Боевики радикальных группировок выводятся из демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе в районы, определенные сочинским соглашением, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Он опроверг утверждения о том, что радикальные группировки, в том числе связанные с террористическим формированием "Ан-Нусра" (запрещена в РФ), якобы выводятся в Турцию.

"Я скажу следующее: никто в Турцию не прибывает. Каждый сейчас на своем месте. Они выводятся обратно в зоны, определенные соглашением", - сказал Калын, слова которого приводят в пятницу турецкие СМИ.

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Пресс-секретарь президента сообщил, что Национальная разведывательная организация Турции активно работает на месте через диалог с оппозиционными и другими группировками с тем, чтобы избежать стычек в провинции Идлиб.

"Наша цель - предотвратить военное наступление сирийского режима, с одной стороны, и атаки из провинции Идлиб на сирийские и российские позиции, с другой", - сказал И.Калын.

"До сих пор эта задача полностью выполняется, и мы не позволим каких-либо действий, которые бы нарушили этот порядок", - подчеркнул он.

Сочинское соглашение, достигнутое между РФ и Турцией и поддержанное правительством Сирии, предусматривает создание в Идлибе демилитаризованной зоны, из которой к 15 октября должны быть выведены все террористические группировки. Реализовать эту задачу должна Турция.

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Теги: Турция, Сирия, Идлиб

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