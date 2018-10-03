Турция перебросила подкрепление в сирийский Идлиб

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Командование ВС Турции перебросило подкрепление в сирийскую провинцию Идлиб, сообщает агентство EFE со ссылкой на источники в сирийской оппозиции.

Очевидцы, близкие к оппозиционерам, сообщили, что турецкие солдаты на автомобилях пересекли границу с Сирией на одном из пограничных пунктов на севере Идлиба.

В одной из оппозиционных группировок агентству рассказали, что у турецких военных было с собой только легкое вооружение.

В альянсе сирийских мятежников "Национальный фронт освобождения" агентству рассказали, что турецкие силы "продолжают прибывать в район для усиления наблюдения".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что Турция укрепит наблюдательные пункты в Идлибе, сообщали СМИ.