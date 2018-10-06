Киев пообещал зеркальные меры в случае закрытия генконсульств Украины в РФ

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Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Украина способна контролировать деятельность российских дипломатов и адекватно реагировать, если она представляет угрозу, заявил глава МИД страны Павел Климкин, комментируя идею о закрытии Генконсульств РФ.

"Я считаю, что российские дипломаты занимаются тут в основном деятельностью, которая свойственна спецслужбам. Именно поэтому мы недавно выслали таких якобы дипломатов... Они находятся под пристальным контролем и не могут делать то, что делали в прежние времена, до 2014 года", - сказал Павел Климкин.

По его словам, у Украины нет дипломатических отношений с Россией по содержанию: у нас нет послов, у нас дипломаты не занимаются какой-то политической или другой деятельностью. "Наши дипломаты просто помогают украинцам, в том числе и политическим заключенным... Если мы уберем здесь эти консульства, то, конечно, Россия закроет наши консульства там", - сказал глава МИД страны в программе "Тема дня" на телеканале UA:Харкив.

В РФ, заметил дипломат, постоянно находится почти 3 млн. граждан Украины. "Есть политические заключенные. Есть постоянные провокации против украинцев. Поэтому это присутствие, консульское присутствие, там сегодня важно", - сказал Климкин.

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Теги: Россия, Украина

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