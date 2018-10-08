Суд по делу моряков российского судна "Палладий" начнется в Южной Корее 17 октября

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи назначили на следующую неделю первое судебное заседание по делу российских моряков с танкера "Палладий", задержанного в конце августа за попытку самовольного выхода из порта Пусан.

"По информации одного из членов экипажа судна "Палладий", прокуратура Пусана закончила предсудебные мероприятия, опросы членов экипажа. Первое судебное заседание назначено на 17 октября", - сообщил в понедельник агентству "Интерфакс" председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.

Он уточнил, что четыре члена экипажа остаются в СИЗО, где ждут суда. На борту судна остаются 11 моряков, два из которых готовы вылететь в РФ после переоформления авиабилетов на новые даты. Девять моряков останутся на борту до предоставления замены. Воды и продуктов на судне достаточно.

Как сообщалось, в конце августа береговая охрана Южной Кореи задержала российское судно "Палладий" с 15 членами экипажа на борту, которое самовольно покинуло порт Пусан. Несколько членов экипажа при задержании оказали сопротивление. Капитан, судовладелец и боцман были задержаны южнокорейскими властями. Позже под стражу взят моторист. В настоящее время "Палладий" находится в порту Пусан, на борту 11 членов экипажа.

Вице-консул генконсульства РФ в Пусане Евгений Евдокимов ранее сообщил "Интерфаксу", что вопрос о репатриации моряков находится в проработке. По информации одного из моряков, "Палладий" за долги судовладельца передан на хранение корейской компании до погашения долга.