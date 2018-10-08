Президент Южной Кореи сообщил о планах Ким Чен Ына посетить Россию

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в скором времени посетить РФ, сообщает в понедельник агентство "Ренхап" со ссылкой на президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

"Помимо второго саммита США-КНДР, ожидаются визиты председателя Кима в Россию и председателя КНР Си Цзиньпина в КНДР", - заявил он на заседании южнокорейского правительства.

По словам Мун Чжэ Ина, также не исключено проведение саммита между руководством КНДР и Японии.

Ранее в октябре о возможности визита до конца текущего года в РФ Ким Чен Ына говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Позднее Владимир Путин говорил, что северокорейского лидера ждут в России "в любое удобное для него время"