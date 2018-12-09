Участие премьера Бельгии в конференции по миграции будет стоить правительственного кризиса

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - После экстренного заседания в субботу вечером совета министров федерального правительства Бельгии по вопросу участия в глобальном пакте ООН по миграции страна оказалась на пороге правительственного кризиса.

На совещании премьер-министр Шарль Мишель подтвердил, что улетит в воскресенье в Марракеш, чтобы "от имени правительства сдержать слово, данное Бельгией".

В связи с его решением отправиться на межправительственную конференцию по глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, которая пройдет в марокканском городе Марракеше 10-11 декабря, члены кабинета от крупнейшей парламентской партии - националистического "Нового фламандского альянса" (N-VA) пригрозили покинуть правящую коалицию, о чем заявили на пресс-конференции перед заседанием.

Председатель N-VA Барт де Вевер заявил, что, если Ш.Мишель отправится в Марракеш, "он де-факто поставит нас вне правительства", и отметил, что не было политического консенсуса по вопросу участия Бельгии в пакте ООН.

Он добавил, что если премьер не изменит своего решения, которое N-VA считает ошибочным, "это будет иметь последствия".

Представители N-VA в федеральном правительстве покинули совещание вскоре после его начала.

В ответ на это Ш.Мишель сделал заявление, которое распространили бельгийские СМИ: "Сегодня вечером мы принимаем к сведению, что N-VA покидает (...) большинство, и я хочу поблагодарить министров и госсекретарей от N-VA за всю гигантскую работу, которую они провели за эти четыре года ради общего интереса Бельгии".

Премьер-министр предложил временно возложить обязанности трех министров от N-VA (главы МВД, министра обороны и министра финансов) на двух нынешних госсекретарей "с целью гарантировать преемственность, нормальное функционирование и стабильность наших институтов".

Ш.Мишель заявил, что по возвращении с конференции проведет политические консультации в связи с правительственным кризисом.