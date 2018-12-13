Второй день саммита ЕС пройдет на фоне социальных протестов в Бельгии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Увеличение минимальной зарплаты, отмена пенсионной реформы и повышение уровня жизни станут главными требованиями акций протеста и забастовок, которые бельгийские профсоюзы организуют в ближайшую пятницу, второй день проведения саммита ЕС.

"Для правительства Шарля Мишеля настал момент сделать выбор, будет ли оно продолжать свою плохую политику четырех последних лет или воспользуется шансом сделать социальный поворот", - заявил в интервью бельгийским СМИ председатель Конфедерации христианских профсоюзов Марк Леманс.

По мнению профсоюзов, рабочим должны обеспечить повышение зарплаты на 1,5%.

"Экономический рост позволил крупным предприятиям получить большую прибыль, а акционерам - увеличить свои дивиденды, - продолжил профсоюзный лидер. - Но на рабочих этот рост не сказался".

Он отметил, что все это сопровождалось ростом цен.

В связи с акциями профсоюзов в стране ожидаются транспортные проблемы. Будут закрыты многие агропродовольственные предприятия, магазины и детские учреждения. Забастовки распространятся на сферу различных городских услуг. Перед многочисленными предприятиями ожидаются пикеты забастовщиков. Полицейские профсоюзы тоже призывают присоединиться к акциям протеста.

В пятницу в Брюсселе будет проходить второй день Европейского саммита.