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Мэй попробует возобновить переговоры с ЕС после отмены голосования в парламенте по Brexit

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Британский премьер Тереза Мэй начнет во вторник тур по европейским столицам, чтобы попытаться обсудить возможность смягчения условий соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС, пишет Financial Times.

В частности, Мэй хотела бы добиться от европейских партнеров более твердых заверений, что согласованная ранее "страховочная" схема по ирландской границе, которая фактически делает невозможным выход Северной Ирландии из таможенного союза с ЕС, является временной, пишет газета.

Премьер встретится во вторник с главой Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, председателем Европейского совета Дональдом Туском, а также, возможно, с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Между тем Туск назначил на четверг встречу глав государств и правительств стран-членов ЕС, на которой будет обсуждаться вопрос Brexit. "Мы не будем вновь обсуждать соглашение, в том числе "страховочный" план (по ирландской границе - ИФ), но мы готовы обсуждать то, как облегчить процесс ратификации британской стороной", - отметил Туск.

При этом председатель Европейского совета добавил, что на встрече будет также обсуждаться возможность выхода Великобритании из ЕС вообще без соглашения.

В понедельник британский премьер Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на вторник голосование в парламенте по соглашению о Brexit. Такое решение она приняла с учетом того, что большинство депутатов не готовы поддержать соглашение в его нынешнем виде, при этом наибольшее число возражений вызывает "страховочная схема" по границе с Ирландией.

Перенос голосования повышает вероятность того, что Британия выйдет из ЕС без какого-либо временного соглашения.

Курс британского фунта стерлингов упал в понедельник на 1,4% по отношению к доллару США - до $1,249.

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Теги: Великобритания, ЕС, Brexit, Тереза Мэй

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