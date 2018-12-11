Мэй прибыла в Берлин на переговоры с Меркель

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приехала в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Мэй прибыла в Берлин с незначительным опозданием, у входа в здание ведомства федерального канцлера ее встретила Ангела Меркель. Сейчас, как предполагается, переговоры уже начались. Пресс-конференция по итогам беседы не запланирована.

В понедельник британский премьер Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на вторник голосование в парламенте по соглашению о Brexit. Такое решение она приняла с учетом того, что большинство депутатов не готовы поддержать соглашение в его нынешнем виде, при этом наибольшее число возражений вызывает "страховочная схема" по границе с Ирландией.

Перенос голосования повышает вероятность того, что Великобритания выйдет из ЕС без какого-либо временного соглашения.