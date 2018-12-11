Мэй отправится в Ирландию для переговоров о Brexit

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду отправится в Дублин, чтобы обсудить со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром выход Британии из ЕС, сообщает газета Guardian.

По ее информации, вечером во вторник Мэй собирается провести переговоры по телефону с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

В настоящее время британский премьер находится в Брюсселе, где ей предстоит встретиться с главой Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Перед поездкой в Брюссель Мэй встретилась в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель. По данным Sky News, Меркель исключила возможность новых переговоров по Brexit между ЕС и Великобританией.

Утром во вторник Мэй побывала в Нидерландах, где провела рабочий завтрак с премьер-министром страны Марком Рютте, однако не дала никаких комментариев журналистам.

Череда поездок в страны ЕС для британского премьера началась после того, как в понедельник Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на 11 декабря голосование в парламенте по соглашению о Brexit. Премьер сочла, что палата общин не поддержит сделку из-за вопроса о Северной Ирландии, однако выразила надежду на то, что в итоге сможет переубедить парламентариев.