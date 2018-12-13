На Украине запретили еще 26 российских и советских книг

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз из России еще 26 книг.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Центрпроект-Украина", ООО "Дресс Шоу", ООО "Етниктрейд", ООО "Форс Украина" и ООО "Издательство "Махаон-Украина" в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора 26 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды", - говорится в сообщении пресс-службы Госкомтелерадио.

Под запретом оказались детские книги советских времен, которые, по мнению украинских экспертов, "пропитаны коммунистической идеологией и проиллюстрированы ее символами". Также Госкомтелерадио запретило современные издания для детей и юношества, которые якобы пропагандируют силовые структуры России или под видом детских энциклопедий распространяют "мифы о сверхдержаве России", либо же популяризируют российское оружие и вооруженные силы РФ.

"Предприниматели также не получили разрешений на ввоз нескольких детективов Максимова, Донцовой, современных романов Анны и Сергея Литвиновых, Осипова и Шевцовой, в которых присутствует пропаганда силовых структур страны-агрессора", - отмечают в комитете.

В сообщении говорится, что отказ предоставлен на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к запрещенной для распространения на территории Украины.

В настоящее время в перечне запрещенных для ввоза на Украину значатся 118 изданий.