США не разъяснили Москве, что они понимают под "приостановкой" ДРСМД

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - США не предоставили России никаких разъяснений относительно так называемой "приостановки" выполнения своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и непонятно, что Вашингтон вкладывает в это понятие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В комментарии замминистра, опубликованном в четверг на сайте МИД РФ, он напомнил, что США, в частности, анонсировали, что в отсутствие уступок с российской стороны США через 60 дней "приостановят выполнение своих обязательств по Договору", а еще через шесть месяцев окончательно выйдут из соглашения.

"Действительно, возникает вопрос, что именно американская сторона вкладывает в понятие "приостановки". США не предоставили нам каких-либо разъяснений на этот счет. В то же время, для специалистов очевидно, что реально "приостанавливать" в реализации ДРСМД практически нечего", - заявил Рябков.

Он подчеркнул, что ликвидация попавших в сферу охвата Договора ракетных вооружений осуществлена много лет назад, давно завершены и все верификационные процедуры.

"Таким образом, Договор в настоящее время можно, по большому счету, лишь откровенно нарушить. Прежде всего, производством и развертыванием запрещённых классов ракет. Так что здесь к американской стороне остаются вопросы", - отметил замминистра.