РПЦ пока не подтвердила информацию о захвате собора в Виннице

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - По последним сведениям Русской православной церкви, кафедральный собор в Виннице все-таки не был захвачен.

"Информация по захвату собора в Виннице пока не подтверждается. Будем надеяться на лучшее!" - написал глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в субботу днем в своем Телеграм-канале.

Ранее Союз православных журналистов сообщил, что винницкий Свято-Преображенский кафедральный собор канонической УПЦ был захвачен в субботу сразу после утреннего богослужения.