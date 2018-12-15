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РПЦ пока не подтвердила информацию о захвате собора в Виннице

Есть обновление от 14:31

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - По последним сведениям Русской православной церкви, кафедральный собор в Виннице все-таки не был захвачен.

"Информация по захвату собора в Виннице пока не подтверждается. Будем надеяться на лучшее!" - написал глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в субботу днем в своем Телеграм-канале.

Ранее Союз православных журналистов сообщил, что винницкий Свято-Преображенский кафедральный собор канонической УПЦ был захвачен в субботу сразу после утреннего богослужения.

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Теги: Украина, УПЦ, РПЦ, Винница

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