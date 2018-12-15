В УПЦ назвали ситуацию вокруг собора Винницы "полузахватом"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Попытка захвата кафедрального Преображенского собора Винницы действительно имеет место, заявил "Интерфаксу" в субботу днем источник в Украинской православной церкви.

"Собор открыт, в храм можно зайти, но в нем много сотрудников СБУ. Ключи от собора тоже у них. Судя по всему, они ждут, чем закончится. Полузахват какой-то", - рассказал собеседник агентства.

Ранее Союз православных журналистов сообщил, что винницкий Свято-Преображенский кафедральный собор канонической УПЦ был захвачен в субботу сразу после утреннего богослужения. По данным источников издания, утром к собору подъехали около 20 молодых людей спортивного телосложения и отобрали у охраны ключи от всех помещений комплекса.

В областной полиции утверждают, что им не поступала информация о захвате собора. Факт захвата опровергла и местная епархия.

Тем временем глава этой епархии, митрополит Винницкий и Барский Симеон стал одним из двух епископов канонической УПЦ, которые пришли сегодня на так называемый объединительный собор в Киеве, где планируется создать украинскую церковь, независимую от Москвы. Более того, источники в церковных кругах утверждают, что митрополит Симеон рассматривается в Константинополе как один из наиболее оптимальных кандидатов на пост главы новой церкви.