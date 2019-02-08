Небензя заявил, что власти Косово провоцируют нестабильность на Балканах

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU -

Власти Косово своими действиями провоцируют нестабильность на Балканах - постпред России при ООН

Нью-Йорк (ООН). 8 февраля. ИНТЕРФАКС - Ситуация в Косово и действия Приштины не способствуют стабильности в регионе, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Косово остается главным очагом нестабильности и источником конфликтного потенциала в балканском регионе", - сказал российский дипломат, выступая на заседании СБ ООН.

Он отметил, что в последнее время "Приштиной была предпринята целая серия провокаций против Сербии и населяющих автономный край сербов". Так, Косово в нарушение обязательств, вытекающих из Центрально-европейского соглашения о свободной торговле, объявило о введении против товаров из Сербии и Боснии и Герцеговины пошлин в размере 100%.

В.Небензя напомнил, что так называемый парламент Косово принял решение о трансформации Сил безопасности Косово в полноценную косовскую армию, "чем грубо нарушил положения резолюции СБ ООН 1244".

Вместе с тем, "те, кто должен этому препятствовать, всеми силами этому способствуют и поощряют создание "армии", сказал он.

"При содействии США и ряда стран НАТО ведется форсированная подготовка косовоалбанских военных, наращивается поставка им оружия и техники. Гарантий, что т.н. "вооруженные силы" Косово, состоящие во многом из террористов "Освободительной армии Косово", не будут в дальнейшем использованы против сербского населения на севере края, никто не даст", - заявил российский постпред.

Он отметил: "Мы не приемлем линии западных спонсоров Приштины на исключение косовской темы из повестки дня СБ ООН. За словами: "недавно обсуждали", "обсуждать нечего", "ситуация спокойная", "зачем так часто?" просматривается стремление скрыть от международного сообщества правду о реальной ситуации в крае и о закулисных играх вокруг Косово. Это же относится и к призывам стратегической оценки".

"Напомним, что в соответствии с резолюцией 1244 главной площадкой для международного диалога по Косово был и остается Совет Безопасности ООН", - добавил дипломат.

В.Небензя подчеркнул: "Российская позиция по Косово последовательна. Мы выступаем за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного, взаимоприемлемого и устойчивого решения на основе резолюции СБ ООН 1244".