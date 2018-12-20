Экипаж 57 экспедиции вернется с МКС на Землю

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Немецкий астронавт Александр Герст, космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев и астронавт НАСА Серина Ауньон-Чэнселлор вернутся на Землю после полугодовой экспедиции на Международной космической станции.

Как ожидается, в 4:40 утра по московскому времени транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-09" с немцем, американкой и россиянином на борту отстыкуется от МКС, после чего начнет снижаться. В процессе спуска произойдет разъединение спускаемого аппарата и бытового отсека, который сгорит в плотных слоях атмосферы.

Именно эта особенность посадки кораблей "Союз" стала причиной внепланового выхода в открытый космос космонавтов Олега Кононенко и Сергея Прокопьева. Россиянам 11 декабря пришлось выполнить уникальную операцию с внешней стороны корабля "Союз", чтобы собрать фрагменты обшивки и взять пробы с внешней стороны корпуса бытового отсека.

Они понадобятся на Земле, где специалисты изучат взятые образцы микрометеоритной защиты и состав герметика, которым было закрыто отверстие в корпусе, обнаруженное в конце августа на МКС в ходе поиска причин падения давления в российском сегменте МКС.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее назвал данную операцию беспрецедентной по сложности. Корабль "Союз" не приспособлен к работе на его внешней поверхности: на корпусе отсутствуют поручни и магистрали перехода, которыми пользуются космонавты и астронавты при работе в космосе. Чтобы добраться до места повреждения, Кононенко был закреплен на грузовой стреле манипулятора, после чего Прокопьев выдвинул ее к кораблю, а затем сам перешел по стреле к напарнику. После взятия образцов и фотосъемки места повреждения космонавты вернулись на борт МКС.

Информированный источник "Интерфакса" сообщал ранее, что переданные на Землю фотографии места повреждения снаружи корабля помогли исключить версию о том, что отверстие появилось уже на орбите. Теперь экспертам предстоит установить, на каком этапе производства и сборки корабля это произошло.

В среду командир экспедиции МКС-57 астронавт Александр Герст передал Кононенко символический ключ командира экипажа Международной космической станции, который возглавил экспедицию МКС-58.

Перед спуском на Землю в спускаемый аппарат "Союза МС-09" были уложены возвращаемые на Землю грузы, кроме того возвращающийся экипаж провел бортовые тренировки и проверил основные системы корабля.

Приземление спускаемого аппарата в степях Казахстана ожидается в 08:04 мск.