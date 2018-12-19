Ушедшие в новую церковь Украины винницкие священники вернулись обратно в УПЦ МП

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Больше половины священников Винницкой епархии из числа тех, кто на днях перешел вслед за митрополитом Симеоном в новую церковь, изменили свою позицию и решили остаться в УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщили "Интерфаксу" в среду в Союзе православных братств Украины.

"После того, как митрополит Винницкий и Барский Симеон объявил о переходе в созданную Константинополем церковь, 75 из 250 священников епархии, по словам теперь уже бывшего ее руководителя, последовали за ним. Однако во вторник в Крестовоздвиженском соборе Винницы прошла встреча духовенства епархии с новоназначенным архиереем - архиепископом Варсонофием, после которого 45 "ушедших" клириков заявили, что останутся в канонической Церкви", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, встреча проходила в Крестовоздвиженском соборе Винницы, поскольку кафедральный Преображенский храм оказался в руках митрополита Симеона и его сторонников. Между тем, по словам собеседника агентства, верующие канонической Церкви будут добиваться возвращения кафедрального храма.

"Несмотря на то, что митрополит Симеон является другом президента Порошенко, и Преображенский храм находится в аренде у его общины, в документах прописано, что сама эта община относится к Украинской православной церкви, а не к той, куда на днях перешел митрополит Симеон", - пояснил собеседник агентства.

15 декабря по окончании объединительного собора в Киеве Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Ее предстоятелем - митрополитом Киевским и всея Украины - избран Епифаний Думенко.

Ему 6 января 2019 года на Фанаре после сослужения божественной литургии Вселенский патриарх Варфоломей передаст томос об автокефалии. Епифаний заявил, что до этого момента церковь не будет принимать никаких весомых решений.