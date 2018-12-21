Правительство Бельгии ушло в отставку

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Король бельгийцев Филипп принял в пятницу отставку правительства Шарля Мишеля, сообщил королевский дворец.

"Король согласился с отставкой правительства и поручил ему выполнение текущих дел. Он констатировал политическую волю гарантировать успешное управление страной до ближайших выборов (26 мая 2019 года - ИФ)", - сказано в коммюнике дворца.

При этом король попросил политических руководителей и государственные институты, которым он подтверждает свое доверие, "дать приемлемый ответ на экономический, бюджетный и международные вызовы и на ожидания населения, особенно в социальном плане и по состоянию окружающей среды".

"Король договорился с председателем Палаты представителей и премьер-министром, что они будут регулярным образом информировать его о состоянии продвижения работы в рамках текущих дел", - сообщается в документе.

Эта отставка, процедура которой была приостановлена королем Филиппом на время консультаций с политическими партиями, представлена Мишелем во вторник вечером после потери парламентского большинства из-за выхода из правящей коалиции националистического "Нового фламандского альянса" и сокрушительной критики правительства оппозицией в Палате представителей.

Теперь, в результате решения короля, Бельгия официально управляется "правительством текущих дел" до апреля, когда будет распущена Палата представителей ввиду предстоящих в мае выборов.

Новый статус правительства означает, что оно может заниматься только "срочными и обязательными" делами. Кабинет не имеет права предпринимать новые политические инициативы без согласия парламента.

Как сообщалось, в минувшие выходные "Новый фламандский альянс", не согласный с подписанием Бельгией миграционного пакта ООН, покинул правящую коалицию. Министры и госсекретари от этой партии вышли из правительства. Мишель перераспределил функции членов кабинета, но во вторник его правительство не устояло.

"Я констатировал, что мой призыв не убедил. Я понял, что он не был услышан. Следовательно, я должен уважать и принять к сведению эту ситуацию. Я принял решение представить мою отставку и намерен немедленно отправиться к королю", - заявил глава бельгийского правительства вечером во вторник в Палате представителей.