Трамп пожаловался, что в канун Рождества остался один в Белом доме

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в канун католического Рождества с иронией заявил об одиночестве и раскритиковал демократов из-за их нежелания выделять финансирование проекту стены на границы с Мексикой.

"Я совсем одинокий (бедняжка) в Белом доме, жду, когда вернутся демократы и пойдут на сделку по крайне необходимой безопасности на границе", - написал он в понедельник в твиттере.

"В каком-то смысле демократы не хотят заключать сделку, и это будет стоить нашей стране гораздо больше денег, чем стена на границе, которую мы обсуждаем. Безумие!" - добавил американский президент.

В конце минувшей недели в США приостановила работу примерно четверть госучреждений из-за того, что демократам и республиканцам в Конгрессе не удалось согласовать законопроект о бюджете. Камнем преткновения стала сумма, которую планируется выделить на строительство стены с Мексикой.

Дональд Трамп вынужден оставаться в Вашингтоне из-за ситуации с приостановкой работы федеральных структур.