Негативное отношение к государству станет преступлением в Эстонии

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Эстонии принял поправки к Пенитенциарному кодексу, согласно которым создание или поддержание негативного отношения к Эстонской Республике будет считаться преступлением.

В Пенитенциарный кодекс Эстонии внесены изменения, которые уточнят состав преступлений, направленных против безопасности, независимости и территориальной целостности Эстонской Республики, сообщил во вторник портал телерадиовещания Rus.ERR.

За совершение преступлений против Эстонской Республики будет установлена ответственность и для юридических лиц.

Во избежание правовых пробелов в качестве отдельного преступления будет рассматриваться разведдеятельность, осуществляемая служащим служб разведки или безопасности иностранного государства или действующим в его интересах или по его заданию другим лицом и направленная против безопасности Эстонской Республики, а также поддержка такой деятельности.

Также будет уточнен состав преступлений, направленных на создание или поддержание негативного отношения к Эстонской Республике и оказание противогосударственного влияния на должностное лицо.