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Красный Крест назвал тревожной ситуацию со здравоохранением в КНДР

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Глобальные санкции в отношении северокорейского режима наносят ущерб поставкам медикаментов в КНДР, что негативно влияет на ситуацию со здравоохранением в стране, сообщает генеральный секретарь местного Общества Красного Креста Ри Хо Рим.

"Ситуация со здравоохранением крайне тревожная. Воздействие санкций на (поставки) основных медицинских препаратов крайне выражено", - следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца (МФКК).

"Например, отсутствие вакцин, противовирусных препаратов, наборов для быстрого тестирования, средств индивидуальной защиты для медицинских работников и дезинфицирующих средств для рук были основными факторами вспышки гриппа в начале этого года", - отмечается в статье.

Как подчеркивает Ри Хо Рим, санкции в отношении КНДР не направлены на то, чтобы "ограничить гуманитарную деятельность" или оказать "негативное" влияние на гражданское население страны.

"Однако на практике задержки (в поставках медикаментов - ИФ) происходят из-за того, что банки, поставщики и чиновники опасаются нарушить санкции. Эти задержки оказывают серьезное влияние на и без того уязвимых людей", - сказано в сообщении.

Кроме того, по оценкам МФКК, около 10,3 млн человек в КНДР страдают от нехватки продовольствия, недоедания и отсутствия доступа к базовым услугам.

И без того серьезные гуманитарные проблемы КНДР в 2018 году усугубились стихийными бедствиями, такими как жара, тайфуны, наводнения и оползни.

Несмотря на потепление межкорейских отношений, отмеченное тремя саммитами лидеров двух Корей в этом году, гуманитарная помощь, направляемая в Северную Корею, не возобновилась.

В прошлом году правительство Сеула объявило о плане оказания помощи Северной Корее на $8 млн через международные гуманитарные учреждения. Однако эта помощь еще не была оказана на фоне незначительного прогресса в переговорах по денуклеаризации КНДР и существующих глобальных санкций в отношении коммунистического режима.

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Теги: КНДР, Красный Крест

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