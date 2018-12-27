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Канадец предстанет перед судом в КНР по делу о контрабанде наркотиков

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Дело гражданина Канады, которого в КНР обвиняют в незаконном ввозе наркотиков в страну, будет рассмотрено Верховным народным судом провинции Ляонин 29 декабря, пишут местные СМИ.

Как следует из сообщений, подсудимый Роберт Ллойд Шелленберг, который ранее был признан виновным в контрабанде наркотиков, обжалует решение суда. Судебное заседание состоится 29 декабря в 14:00 .

Как отмечают СМИ, в Китае по-прежнему существует смертная казнь за незаконный оборот наркотиков.

МИД Канады никак не прокомментировал это сообщение.

Отношения между Пекином и Оттавой обострились после того, как Китай задержал двух граждан Канады - бывшего дипломата Майкла Коврига и бизнесмена Майкла Спавора, которых обвиняют в участии в деятельности, "угрожающей безопасности Китая". Предполагается, что аресты канадцев могут быть ответом на задержание 1 декабря в Канаде финансового директора Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, которая после была отпущена под залог.

Сообщалось, что Мэн Ванчжоу может грозить экстрадиция в США по обвинению в нарушении торговых санкций США против Ирана.

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Теги: Канада, КНР

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