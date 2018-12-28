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Путин и Трамп стали самыми упоминаемыми в российских СМИ персонами 2018 года

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин стал абсолютным лидером самых упоминаемых в 2018 году персон - в итоговом рейтинге он получил 2 993 820 ссылок в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности. Таковы данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

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Пятерка российских лидеров рейтинга по сравнению с 2017 годом не претерпела изменений: на втором месте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (576 164 упоминания), на третьем - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (330 013 упоминаний). Глава МИД РФ Сергей Лавров остался на четвертом месте (272 876 упоминаний), мэр Москвы Сергей Собянин - на пятом (269 139).

События в британском городе Солсбери не могли не отразиться на топ-10 годового рейтинга: шестую позицию занял бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, чье отравление в марте 2018 года "принесло" ему 227 741 упоминаний в российских СМИ. Между тем, если учитывать двойное гражданство Сергея Скрипаля, то в иностранном рейтинге он занял третью строчку.

В десятку самых упоминаемых политиков также вошли старожилы рейтинга губернатор Московской области Андрей Воробьев (192 126 ссылок), оппозиционер Алексей Навальный (150 873), официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (144 831). Замыкает топ-10 лидер ЛДПР Владимир Жириновский (136 705 ссылок), который ворвался в "десятку-2018" с прошлогоднего 21-го места.

Отравление Сергея Скрипаля

В рейтинге самых упоминаемых в СМИ иностранных персон на первом месте остался президент США Дональд Трамп, чье имя фигурировало в российской прессе с начала года 1 389 201 раз. За ним следует президент Украины Петр Порошенко (646 829 упоминаний), белорусский лидер Александр Лукашенко (191 781), который поднялся на третье место с шестого по итогам прошлого года, и британский премьер Тереза Мэй (187 015), улучшившая свою позицию сразу на 9 пунктов - с 13-й позиции на четвертую.

Президент Франции Эммануэль Макрон остался на пятом месте (180 760), северокорейский лидер Ким Чен Ын - на шестом (177 183 ссылок, в 2017 году у него было 15-е место), президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - на седьмом (175 992).

Далее следует канцлер Германии Ангела Меркель (172 150), президент Сирии Башар Асад (168 035) и бывший президент Украины Виктор Янукович (164 932 упоминания).

Значение рейтинга определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

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Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп

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