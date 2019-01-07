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Самолет ВВС США провел разведку вблизи российских баз в Сирии

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в понедельник совершил длительный разведывательный полет вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

В миреСамолет США провел разведку вблизи российских баз в СирииЧитать подробнее

По их сведениям, американский разведчик с бортовым номером 64-14841 и позывным ILKA21, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение более двух часов курсировал вдоль сирийского побережья. Он совершал полет на расстоянии около 60 км от российских баз на высоте 9,6 тыс. метров над международными водами Восточного Средиземноморья.

Самолет предназначен для определения с дальнего расстояния режимов работы сил и средств ПВО противника, вскрытия координат развернутых зенитно-ракетных комплексов и их РЛС, а также перехвата информации с линий связи штабов и оценки возможностей группировки войск.

Как сообщалось, 4 января патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon также совершил разведку вблизи побережья Сирии и расположенных там российских баз.

После сокращения российской группировки в Сирии там остаются центр примирения, две базы - авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе, а также, как сообщали в Генштаба ВС РФ, "ряд необходимых структур для поддержания этого положения, которое сейчас сложилось".

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Теги: США, Россия, Сирия, Хмеймим, Тартус

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