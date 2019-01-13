Главные новости
ЭкономикаПосол США предупредил фирмы в Германии о риске санкций из-за "Северного потока-2"В миреТрамп обвинил The New York Times в публикации оскорбляющей его статьиВ миреВашингтон предложил КНДР провести второй саммит в феврале во Вьетнаме
В мире

Израильские военные выявили очередной туннель на границе с Ливаном

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля обнаружила на границе с Ливаном туннель, используемый группировкой "Хезболла" для нападений, сообщают в воскресенье израильские СМИ со ссылкой на военное ведомство.

"Мы нашли еще один трансграничный туннель "Хезболлы", ведущий из Ливана в Израиль", - приводят они слова подполковника Джонатана Конрикуса.

Разведданные, по его словам, указывают на то, что "туннелей для трансграничных атак из Ливана в Израиль" нет.

Подполковник отметил, что операция по обнаружению и ликвидации туннелей, начатая 4 декабря, будет в скором времени завершена.

Как сообщалось, в конце декабря израильские военные уничтожили пятый по счету туннель "Хезболлы" на границе с Ливаном.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Изщраиль, Ливан, Хезболла

Новости по теме

В мире
Белорусская оппозиция призвала ограничить трансляцию российских каналовБелорусская оппозиция призвала ограничить трансляцию российских каналов
Также "Белорусский народный фронт" хочет, чтобы жители во всех жизненных ситуациях использовали белорусский языкПодробнее
 Трамп обвинил The New York Times в публикации оскорбляющей его статьиТрамп обвинил The New York Times в публикации оскорбляющей его статьи
Президент США также опроверг утверждения о том, что скрыл содержание беседы с ПутинымПодробнее
 Вашингтон предложил КНДР провести второй саммит в феврале во ВьетнамеВашингтон предложил КНДР провести второй саммит в феврале во Вьетнаме
Пхеньян пока не дал официального ответаПодробнее
 СМИ сообщили о сокрытии Трампом подробностей бесед с ПутинымСМИ сообщили о сокрытии Трампом подробностей бесед с Путиным
Президент США не разглашал детали разговоров даже членам своей администрацииПодробнее
Грузовой корабль Dragon отстыкуется от МКСГрузовой корабль Dragon отстыкуется от МКС
Он приводнится в Тихом океанеПодробнее
 Huawei уволила сотрудника, которого в Польше арестовали за шпионажHuawei уволила сотрудника, которого в Польше арестовали за шпионаж
В компании подчеркивают, что топ-менеджер действовал по собственной инициативеПодробнее
 Трамп призвал демократов приехать в Белый дом для решения проблемы "шатдауна"Трамп призвал демократов приехать в Белый дом для решения проблемы "шатдауна"
Президент США подчеркнул, что они могли бы разобраться с этим за 15 минутПодробнее
 Четыре человека погибли в результате взрыва в ПарижеЧетыре человека погибли в результате взрыва в Париже
Двое погибших - это пожарныеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 января6 фото
11 января
Фотохроника 11 января
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Редкости и диковины BRAFA10 фото
11 января
Редкости и диковины BRAFA
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаПосол США предупредил фирмы в Германии о риске санкций из-за "Северного потока-2"В миреТрамп обвинил The New York Times в публикации оскорбляющей его статьиВ миреВашингтон предложил КНДР провести второй саммит в феврале во ВьетнамеВ миреСМИ сообщили о сокрытии Трампом подробностей бесед с ПутинымВ миреГрузовой корабль Dragon отстыкуется от МКСВ РоссииВ Ингушетии обстреляли машину высокопоставленного полицейского

В "Шереметьево" задержали мужчину, незаконно попавшего на борт самолета

Как рассказал источник "Интерфакса", он проник на территорию аэродрома через вход одного из терминалов для прохода экипажей Подробнее

В праздники из магазинов России из-за нарушений изъяли более 125 тонн икры

Белорусская оппозиция призвала ограничить трансляцию российских каналов

Белорусская оппозиция призвала ограничить трансляцию российских каналовТакже "Белорусский народный фронт" хочет, чтобы жители во всех жизненных ситуациях использовали белорусский язык Подробнее

Житель Башкирии убил трех человек и покончил с собой

Переданные Лаосом России танки Т-34 привезли в Читу

В Перми в результате наезда машины на остановку пострадали три человека

Непогода привела к закрытию аэропорта Норильска

Израильские военные выявили очередной туннель на границе с Ливаном

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на Камчатке

Посол США предупредил фирмы в Германии о риске санкций из-за "Северного потока-2"

Посол США предупредил фирмы в Германии о риске санкций из-за "Северного потока-2"Соответствующее письмо он направил в немецкие компании, которые участвуют в проекте Подробнее

Военный парад пройдет в Петербурге 27 января в память о снятии блокады

В нем примут участие зенитные ракетные системы С-400 и комплексы "Искандер-М" Подробнее

Спасатели потушили пожар на НПЗ "Башнефти" в Уфе

На НПЗ "Башнефти" в Уфе произошел пожар

Евросоюз посчитал, какие страны меньше всего средства выделяют на науку

В Ингушетии умер раненый при обстреле машины полицейский

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 января

Конфликт Трампа и американских газет, подробности нападения на полицейских в Ингушетии Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');