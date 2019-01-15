Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американские физики-теоретики рассчитали поправки к гамильтониану Дирака, возникающие за счет дискретности пространства-времени, и оценили, как они влияют на разность фаз нейтронов, пролетающих через интерферометр Маха — Цендера. Оказалось, что уже при текущем уровне развития техники такая установка может почувствовать дискретность пространства-времени с точностью до 10-31 метра. Это в десять триллионов раз превышает точность предыдущих измерений. Более того, ученые считают, что при небольшой модификации эксперимента его погрешность сравнится с планковской длиной. Таким образом, предложенная установка может стать первой, которая почувствует "новую физику" на планковских масштабах — или подтвердит, что "новой физики" нет.

- Самцы волнистых попугайчиков, способные решать несложные задачи, чтобы добраться до еды, понравились самкам больше, чем их сородичи, не умеющие этого делать. Ученые показывали самке двух самцов, с одним из которых она проводила больше времени, чем с другим. После этого "неудачника" втайне от нее учили открывать специальную прозрачную коробку и доставать оттуда угощение. Затем самке демонстрировали, как обученный попугай успешно добывает еду из коробки, а у выбранного ею ранее партнера ничего не получается, — и самка меняла предпочтения, на этот раз выбирая более "умного" самца.

- Зайцы американские беляки, обитающие на северо-западе Канады, в зимнюю бескормицу не брезгуют падалью и иногда даже оказываются каннибалами. Они едят не только тела разных видов птиц и канадских рысей — хищников, которые обычно охотятся на них самих, но и трупы других зайцев. Ученые и раньше наблюдали подобное поведение беляков, но только сейчас зайцев-падальщиков удалось снять на видео.

- Криминологи из Кембриджского университета собрали и проанализировали данные об убийствах, которые были совершены в Лондоне в начале XIV века, и представили их в виде интерактивной карты. Всю информацию, собранную средневековыми английскими коронерами, использовали для изучения характера преступлений: так, карта показывает, что чаще всего убивали мужчин, а самым популярным орудием был длинный нож.

- LG представила серийный 65-дюймовый OLED-телевизор с гибким экраном. Инженеры нашли такому экрану интересное применение: после просмотра телепрограмм он сворачивается в рулон в основании и благодаря этому занимает намного меньше места, чем обычно. Кроме того, в одном из режимов экран разворачивается лишь на четверть и отображает интерфейс управления устройствами умного дома. Продажи телевизора начнутся этой весной по неизвестной пока цене, но очевидно, что она будет сравнительно высокой.

- Итальянские разработчики представили Mookkie — умную миску для животных, способную следить за тем, чтобы еда досталась именно тому питомцу, для которого она предназначается. Миска оснащена камерой, которая может узнать животное с помощью технологии распознавания лиц: отсек с едой откроется только в том случае, если в поле зрения камеры попадет заранее заданная морда.

- Китайские разработчики завершили первый этап стендовых испытаний комбинированного гиперзвукового двигателя, который сможет разгонять летательные аппараты с нулевой до гиперзвуковой скорости. Эта силовая установка включает в себя несколько типов двигателей, каждый из которых работает на определенной скорости полета. В настоящее время специалисты занимаются монтированием силовой установки на летающую платформу для проведения летный испытаний.

- Российский военный спутник "Космос-2430" 5 января 2019 года сошел с орбиты и сгорел в атмосфере над Тихим океаном. Российские военные заявили, что аппарат был сведен с орбиты в штатном режиме и во время падения находился под наблюдением Воздушно-космических войск. Спутник входил в состав космического эшелона российской системы предупреждения о ракетном нападении, которая должна предупредить руководство страны о начале ядерной войны. После сообщений о сходе "Космоса-2430" с орбиты могло сложиться впечатление, что российские возможности по раннему обнаружению запусков баллистических ракет уменьшились, однако на самом деле ничего не изменилось. Читайте об этом в большом материале "Слабое космическое звено".