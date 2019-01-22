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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Сверхмассивная черная дыра, эксперимент на обратной стороне Луны и древний некрополь в Подмосковье

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Эксперимент по выращиванию ростков хлопка на луне
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Астрономы обнаружили неожиданно пробудившуюся сверхмассивную черную дыру, которая увеличила яркость своей галактики примерно на 50 процентов за два месяца. По мнению ученых, это свидетельствует о резком ускорении поглощения окружающего газа. С чем именно связано столь внезапная активация объекта, исследователи пока что объяснить не могут. Открытие было сделано при изучении вспышки под названием AT 2017bgt, впервые замеченной в феврале 2017 года в центре молодой галактики 2MASX J16110570+ 0234002, которая находится в 900 миллионах световых лет от Земли.

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- Биологический эксперимент на обратной стороне Луны, в рамках которого на китайской станции "Чанъэ-4" проросло семя хлопчатника, завершен. Все живые организмы погибнут в течение лунной ночи и навсегда останутся на Луне в герметичном контейнере. Станция "Чанъэ-4" с биологическими материалами на борту совершила успешную посадку в кратер Карман 3 января 2019 года. Сразу после этого начался биологический эксперимент: в алюминиевый контейнер, содержавший автономный запас почвы и воздуха, были поданы свет и вода. В почве находились семена хлопчатника, картофеля, рапса и резуховидки Таля, яйца плодовой мухи и дрожжи. В итоге удалось прорастить семя хлопчатника, который стал первым растением на Луне.

- В антарктическом подледном озере впервые обнаружены следы животных — до этого там находили только бактерии. Открытие сделано при изучении озера Мерсер, залегающего под километровым слоем льда. В озерной грязи, собранной с прибора для измерения температуры воды, обнаружены останки тихоходок и ракообразных и усики растений. Как именно и когда эти организмы попали в озеро, помогут установить радиоуглеродная датировка и секвенирование ДНК найденных существ.

- В миндалевидном теле головного мозга млекопитающих обнаружена отдельная популяция нейронов, отвечающих за обработку неприятных эмоциональных стимулов, вызванных болью. До этого боль описывали в основном с физиологической стороны — как реакцию чувствительных нейронов в периферийной нервной системе на воздействие болевых раздражителей. Тем не менее, боль вызывает и аффективную реакцию, механизм которой почти не был исследован. Авторы новой работы локализовали в миндалине мозга мышей нейроны (около шести процентов от общего объема), активизирующихся только в ответ на болевой стимул.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Наиболее ярые противники генетически модифицированных организмов считают, что лучше всех осведомлены о современном положении дел с ГМО в науке, но на деле хуже всех других категорий респондентов разбираются в простых научных вопросах, в том числе и по генетике. В ходе серии опросов в США, Франции и Германии были получены ответы более двух тысяч взрослых респондентов, более 90 процентов из них признались, что негативно настроены по отношению к ГМО. Выяснилось, что чем сильнее было это негативное отношение, тем выше человек оценивал собственные знания по теме — и одновременно тем хуже отвечал на вопросы простого естественнонаучного теста.

- В Подмосковье при раскопках археологического памятника "Павловская слобода" найден древний некрополь, возраст которого насчитывает 4,5 тысячи лет. В нем обнаружены погребения представителей фатьяновской культуры — первых скотоводов и, возможно, земледельцев, проживавших на территории северо-западной части России. Предположительно, фатьяновцы пришли с запада во второй половине III тысячелетия до нашей эры, археологи считают их культуру вариантом так называемой культуры боевых топоров. В некрополе уже найдены каменные боевые топоры, представляющие собой точные копии бронзовых топоров.

- Французская компания Helite объявила о разработке жилета безопасности для велосипедистов, быстро надувающийся в момент падения и гасящий удар о землю. Устройство оборудовано двумя датчиками положения ездока, газовыми объемами и баллончиком со сжатым углекислым газом. Один из сенсоров с частотой в одну тысячу раз в секунду отслеживает пространственное положение тела ездока, а другой проверяет, сидит ли он в седле. Сигналы с датчиков обрабатывает микроконтроллер. На то, чтобы определить падение, микроконтроллеру необходимы 60 миллисекунд и еще 80 миллисекунд — для того, чтобы надуть жилет.

- Ученые наблюдают все ускоряющийся сдвиг северного магнитного полюса Земли — того самого, на который указывают стрелки всех компасов. В связи с этим требуется все более частое обновление карт магнитного поля, являющихся основой для всех современных навигационных систем. Более того, ученые уже давно предупреждают, что магнитные полюса могут и вовсе поменяться местами, как это не раз происходило в истории планеты. О том, почему это происходит к каким последствиям может привести, читайте в большом материале "Мой компас земной".

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Теги: дайджест, N+1

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