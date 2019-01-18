Украина собралась пересмотреть около полусотни соглашений с РФ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Украина уже прекратила действие 49 различных соглашений с Российской Федерацией, в настоящее время пересматриваются еще почти полсотни, заявляет глава МИД Украины Павел Климкин.

"В последней информации, 49 соглашений с РФ прекратили свое существование. Это два межгосударственных соглашения, 25 межправительственных, 19 межведомственных, три межрегиональных", - сказал Климкин на пресс-конференции по итогам деятельности внешнеполитического ведомства в пятницу в Киеве.

Министр добавил, что обрабатываются еще почти 50 соглашений. По его словам, в Киеве пересматривают "всю договорно-правовую базу с Россией".