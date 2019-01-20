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Абэ сообщил о планах на встречу с Путиным на саммите G20 в Осаке в июне

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал о планируемых встречах с президентом России Владимиром Путиным: в РФ в январе и на саммите "Группы двадцати" в Осаке в июне.

"Я жду президента Путина на саммите Группы двадцати, который состоится в июне этого года в Осаке", - заявил премьер в интервью "Интерфаксу".

Абэ также отметил, что сам приезжает в Россию в ближайшие дни: "На этой неделе я планирую посетить Россию с визитом, на 22 января намечена японо-российская встреча на высшем уровне".

Полный текст интервью будет опубликован на сайте www.interfax.ru, а также в печатной и электронной версиях издания "Коммерсантъ".

В минувший понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что 22 января в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьером Японии Синдзо Абэ, который будет находиться в России с рабочим визитом по приглашению российского лидера. В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров встретился со своим японским коллегой Таро Коно в Москве, дав старт переговорам по вопросу заключения мирного договора между двумя странами.

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Теги: Япония, Россия, Синдзо Абэ, Владимир Путин, G20

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