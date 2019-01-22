WSJ узнала о регулярных контактах разведок США и КНДР на протяжении последних 10 лет

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Представители американских разведслужб в течение десяти лет поддерживают канал связи с коллегами из разведки Северной Кореи, сообщает во вторник газета The Wall Street Journal.

Подобные контакты между спецслужбами США и КНДР, по данным газеты, начались не позднее 2009 года. Ключевым контактным лицом со стороны КНДР считался Ким Ен Чхоль, бывший глава разведуправления генштаба Корейской народной армии. Сейчас он является зампредседателя Трудовой партии КНДР и активно участвует в переговорах с США, так, недавно он встречался в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и главой Госдепа Майком Помпео.

Вашингтон использовал переговоры между разведками с разными целями: от обсуждения задержанных американцев до дискуссий по планированию саммита лидеров КНДР и США, отмечает газета.

В рамках переговоров в КНДР неоднократно ездили высокопоставленные сотрудники ЦРУ. Так, дважды ездил в Пхеньян в 2012 году заместитель главы ЦРУ Майкл Морелл, еще как минимум одна поездка состоялась с участием его преемницы Эврил Хэйнс, сообщает газета.

Большая часть переговоров, проходивших по каналу связи, была тайной, однако некоторые встречи разведслужб проходили и публично. Так, пишет газета, в 2014 году в КНДР ездил директор национальной разведки США Джеймс Клэппер, чтобы обсудить освобождение двух американцев.

Затем, в конце последнего срока Барака Обамы на посту президента канал связи, вероятно, не использовали, а в 2017 году его возродил Майк Помпео, занимавший тогда должность главы ЦРУ. В августе 2017 года он отправил представителя ЦРУ на встречу с северокорейцами в Сингапур, отмечает газета.

В настоящее время переговоры между США и КНДР в основном ведутся открыто и на высоком уровне, замечает газета. В то же время, контакты с участием разведслужб продолжаются. Так, в пятницу в Вашингтоне Ким Ен Чхоль провел необъявленную встречу с заместителем директора ЦРУ Воном Бишопом, сообщает газета.