Швеция в 2030 году запретит продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Швеция в 2030 году прекратит продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Это один из ключевых пунктов программы нового правительства страны, которое рассматривает борьбу с глобальным потеплением и выполнение Парижского соглашения по климату в качестве приоритетных шагов. Для достижения этой цели власти собираются в ближайшие годы активно заниматься созданием по всей стране разветвленной инфраструктуры для подзарядки электрического автотранспорта, отмечает Deutsche Welle.

"Швеция должна стать первым в мире государством всеобщего благоденствия, не использующим ископаемые энергоносители", - заявил премьер-министр Швеции, социал-демократ Стефан Лёвен.

Тем не менее, Швеция - уже десятая страна, которая назвала конкретную дату прекращения регистрации новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, заявила представительница немецкого отделения Greenpeace Марион Тиман.

В частности, Норвегия планирует отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в 2025 году. В прошлом году почти половина продаж легковых машин в этой стране приходилась на "чистые" автомобили. При этом доля электромобилей составила 31,2%, остальные были гибридами.

Кроме того, отказаться от двигателей внутреннего сгорания к 2030 году намерены Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Нидерланды, а также Париж. Этот же срок называет Китай, мировой лидер по числу продаваемых электромобилей, и Индия.