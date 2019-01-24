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Сенатор призвал госдеп США выдворить "дипломатов Мадуро" из страны

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец от американского штата Флорида Марко Рубио обратился к госдепу с призывом выдворить венесуэльских дипломатов из США.

"Я обращаюсь к государственному департаменту с настоятельной просьбой выдворить всех дипломатов Мадуро (венесуэльского президента Николаса Мадуро), находящихся в США", - написал он в твиттере.

Он также выступил с просьбой к государственному департаменту с просьбой, чтобы внешнеполитическое ведомство США признало венесуэльский дипломатический корпус, который назначит провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо.

Американским дипломатам, аккредитованным в Венесуэле, в свою очередь Рубио предложил представить их верительные грамоты Гуаидо.

Марко Рубио также напомнил о том, что Вашингтон рассматривает "все меры" на случай, если президент Венесуэлы Мадуро решит прибегнуть к насилию в стране.

Ранее, после того, как американский президент Дональд Трамп признал временным президентом Венесуэлы Гуаидо, Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США.

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Теги: США, Марко Рубио

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