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В мире Конфликт в Керченском проливе

ПАСЕ призвала РФ освободить украинских моряков и обеспечить судоходство в Керченском проливе

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала резолюцию по эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе.

Так, за данную резолюцию проголосовали 103 парламентария, три депутата выступили против, 16 воздержались.

Докладчиком по резолюции выступил член ПАСЕ от Германии Андреас Ник.

Согласно проекту резолюции, размещенном на сайте ПАСЕ, Ассамблея осуждает применение военной силы Российской Федерацией против украинских военных кораблей и их экипажей в Керченском проливе, а также призывает Москву немедленно освободить украинских военнослужащих и обеспечить им необходимую медицинскую, юридическую и/или консульскую помощь.

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Также Ассамблея обратилась с требованием обеспечить свободу прохода в Азовском море и Керченском проливе в соответствии с договором между РФ и Украиной "О сотрудничестве в области использования Азовского моря и Керченского пролива", а также воздерживаться от насилия.

Парламентарии также поддерживают предложение Германии и Франции о том, чтобы наблюдатели от третьих стран следили за движением судов и гарантировали свободу судоходства в Керченском проливе.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

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В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.

В конце ноября украинцев перевезли в Москву. По решению суда все украинские моряки останутся под арестом до 24 апреля.

В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

В числе арестованных: командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" - Богдан Небылица, бронекатера - "Бердянск" Роман Мокряк, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины - Владимир Лисовой; сотрудники СБУ Андрей Драч и Василий Сорока; члены экипажей Денис Гриценко, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов, Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.

Задержание кораблей ВМС Украины в Азовском море

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Теги: ПАСЕ, Украина, РФ

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