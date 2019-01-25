В мире Переворот в Венесуэле

США начали вывозить дипломатов из Венесуэлы

Есть обновление от 17:16

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Ряд американских дипломатов и их семьи направились в пятницу в аэропорт Каракаса, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на американского чиновника.

Ранее СМИ сообщали, что бюро дипломатической безопасности госдепартамента США приняло решение об отзыве части дипломатов американского посольства в Венесуэле по соображениям безопасности.

Отмечалось, что посольство США запрашивало у венесуэльской полиции сопровождение для 10 автомобилей.

Ранее стало известно, что госдепартамент США принял решение об отзыве части дипломатов американского посольства в Венесуэле по соображениям безопасности.

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Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США в ответ на поддержку, оказываемую Вашингтоном венесуэльской оппозиции.

В то же время госсекретарь США Майк Помпео назвал это требование незаконным, поскольку Вашингтон не признает Мадуро и его правительство и будет поддерживать дипотношения с Венесуэлой через провозгласившего себя временным президентом лидера оппозиции Хуана Гуаидо - отправленного в отставку спикера парламента страны.

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Теги: Венесуэла, США

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