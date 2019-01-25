В мире Переворот в Венесуэле

Госдеп США рекомендовал американским гражданам уезжать из Венесуэлы

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Госдеп США предупредил американских граждан в Венесуэле о том, что им следует покинуть эту страну из-за обострения ситуации.

"Гражданам США, находящимся в Венесуэле или путешествующим по ней, следует рассмотреть возможность уехать из страны. Коммерческие рейсы по-прежнему доступны", - говорится в заявлении госдепа, размещенном в твиттере.

"У администрации США - ограниченные возможности в том, чтобы предоставлять экстренную помощь гражданам США в Венесуэле", - отмечается в заявлении.

В миреСША начали вывозить дипломатов из ВенесуэлыЧитать подробнее

Ранее агентству Associated Press стало известно, что некоторые американские дипломаты и их семьи, находящиеся в Венесуэле, направились в аэропорт Каракаса.

Парламент Венесуэлы считает второй президентский срок Мадуро нелегитимным. 11 января председатель парламента Хуан Гуаидо объявил о готовности взять на себя президентские полномочия и призвал сограждан к массовым протестам против Мадуро. Парламент Венесуэлы также принял декларацию, в которой Мадуро назван "узурпатором".

21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице - перед тысячами своих сторонников.

Массовые беспорядки в Венесуэле

9 фотографий
Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаныВ среду 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. К настоящему моменту его поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.Президент США Дональд Трамп призвал признать председателя Национальной ассамблеи Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы и поддержать его попытки восстановить в стране конституционный порядокВ свою очередь президент Николас Мадуро объявил о намерении разорвать дипломатические и политические отношения с США и дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию В поддержку действующего президента высказываются Мексика, Куба, Боливия и ТурцияМадуро призвал сограждан решать спорные вопросы самостоятельно - без иностранного вмешательства
Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаны
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Венесуэла, США

Новости по теме

В мире
Во Флориде арестовали экс-советника президента США СтоунаВо Флориде арестовали экс-советника президента США Стоуна
Его обвиняют в давлении на свидетелей и препятствовании правосудию вне контекста "Рашагейта"Подробнее
 Украина заподозрила Жириновского в посягательстве на ее территориальную целостностьУкраина заподозрила Жириновского в посягательстве на ее территориальную целостность
Российского политика, который в 2014 году призывал к присоединению Крыма и юго-восточных областей Украины к РФ, могут заочно осудить на срок до 12 летПодробнее
 Сорос предупредил об опасности перерастания "холодной" войны между США и Китаем в "горячую"Сорос предупредил об опасности перерастания "холодной" войны между США и Китаем в "горячую"
Он потребовал от Трампа более жесткого подхода к КНРПодробнее
 Госсекретарь США допустил возможность военного вмешательства в дела ВенесуэлыГоссекретарь США допустил возможность военного вмешательства в дела Венесуэлы
Это может произойти в случае угроз находящимся там американцамПодробнее
США распорядились отозвать часть дипломатов из ВенесуэлыСША распорядились отозвать часть дипломатов из Венесуэлы
Вашингтон опасается за их безопасностьПодробнее
 СМИ узнали о проекте об объявлении чрезвычайного положения в СШАСМИ узнали о проекте об объявлении чрезвычайного положения в США
Документ готовит Белый домПодробнее
 Беспорядки в Венесуэле унесли жизни 26 человекБеспорядки в Венесуэле унесли жизни 26 человек
Неправительственная организация OVCS приводит данные только по опознанным жертвамПодробнее
 США запросили заседание СБ ООН по ВенесуэлеСША запросили заседание СБ ООН по Венесуэле
Соединенные Штаты предложили провести его утром в субботу, 26 январяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 января6 фото
24 января
Фотохроника 24 января
Неделя высокой моды в Париже10 фото
24 января
Неделя высокой моды в Париже
Массовые беспорядки в Венесуэле9 фото
24 января
Массовые беспорядки в Венесуэле
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПоисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море завершенаВ РоссииВ России предложили ввести платную регистрацию мобильниковВ РоссииДевятиклассник открыл стрельбу около школы в красноярском поселкеВ РоссииКаждый пятый россиянин назвал трудоустройство выпускника почти нереальной задачейВ миреУкраина заподозрила Жириновского в посягательстве на ее территориальную целостностьВ РоссииВ Кузбассе открыли горячую линию после сообщений о голодных обмороках

В МВД опровергли связь задержанного гражданина Киргизии со взрывом в Магнитогорске

Фотохроника 25 января

Фотохроника 25 января5 фото

Козак заявил, что вопрос о соцнормах энергопотребления закрыт

Более 500 человек эвакуированы с вокзала Франкфурта-на-Майне

Поисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море завершена

Поисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море завершенаСпасатели признали, что нет шансов найти пропавших членов экипажа живыми Подробнее

Капитаны судов, загоревшихся в Черном море, выжили

Госдеп США рекомендовал американским гражданам уезжать из Венесуэлы

"Зеленая книга": чёрный, белый, золотой

"Зеленая книга": чёрный, белый, золотойВ российский прокат выходит один из главных претендентов на "Оскара" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');