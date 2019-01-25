Мадуро объявил, что Венесуэла не прекратит продавать нефть США

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Разрыв дипломатических связей с США не означает разрыва отношений в сфере энергетики, заявил в пятницу президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Я разорвал отношения с правительством Дональда Трампа, но не с народом США. США - это больше, чем правительство Трампа. Мы продолжим продавать нефть, которую там просят у нас", - заявил Мадуро в выступлении, которое транслируется в эфире Национального радио Венесуэлы.

Ранее Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США в ответ на поддержку, оказываемую Вашингтоном венесуэльской оппозиции. В пятницу США начали вывозить своих дипломатов из страны.