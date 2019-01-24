Израильских военных обстреляли у сирийской границы

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Бойцы Армии обороны Израиля попали под обстрел в ночь на четверг у границы с Сирией, сообщает в четверг газета Jerusalem Post со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Израильские военные открыли ответный огонь, пострадавших в их рядах нет.

Газета не сообщает, кто именно вел огонь по военнослужащим.

В конце минувшей недели израильская система ПРО "Железный купол" перехватила ракету, пущенную с территории Сирии на север Голанских высот. В ответ на это израильские ВВС атаковали иранские объекты в Сирии в воскресенье и в ночь на понедельник.