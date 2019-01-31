Обыски у мэра Риги прошли по делу о взятках при закупках общественного транспорта

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сотрудники латвийского Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в среду провели обыски у мэра Риги Нила Ушакова в рамках уголовного процесса о закупках предприятия общественного транспорта ООО "Ригас сатиксме", свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства BNS информация.

Ушаков накануне подтвердил журналистам, что сотрудники БПБК провели обыски по месту его работы в Рижской думе и по месту жительства. Супруга мэра и руководитель его бюро Ивета Страутиня-Ушакова сообщила, что в постановлении о проведении обыска фигурировало только имя Ушакова.

По существу дела Ушаков говорить отказался, сославшись на то, что дал подписку о неразглашении информации.

БПБК начало уголовный процесс о взяточничестве и легализации незаконно полученных средств в связи с тремя закупками "Ригас сатиксме", к которым причастны представители чешского и польского предприятий, должностные лица Рижской думы и "Ригас сатиксме". Взятки давались за поставки нового общественного транспорта.

Телепередача "Ничего личного" сообщила, что за каждый доставленный в Ригу троллейбус, автобус и трамвай выплачивались взятки на сумму 5-7% их стоимости. В целом сумма договоров на три закупки превышает 270 млн евро, то есть взятки могли составить 13,5-20 млн евро.

В связи с этим Андрис Америкс (партия "Честь служить Риге") ушел в отставку с поста вице-мэра Риги.