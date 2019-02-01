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ЦИК Украины обновил рекорд, зарегистрировав 28 кандидатов в президенты

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Украины установила новый рекорд, зарегистрировав еще двух кандидатов в президенты - теперь их 28.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", на заседании в пятницу ЦИК приняла решение о регистрации кандидатами в президенты самовыдвиженца, лидера "Патриотической партии Украины" Николая Габера и внефракционного народного депутата Юрия Деревянко, выдвинутого партией "Воля".

Ранее кандидатами в президенты стали лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, Юрий Бойко от "Оппозиционной платформы - За жизнь", мэр Львова Андрей Садовый, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, Александр Шевченко от партии "Укроп", лидер "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентин Наливайченко, народный депутат, лидер партии "Основа" Сергей Тарута.

Также зарегистрированы кандидатами на пост главы государства Геннадий Балашов от партии "5. 10", Сергей Каплин от Социал-демократической партии, народные депутаты Ольга Богомолец, Виталий Куприй, экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, самовыдвиженец Виталий Скоцик, экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко.

ЦИК также зарегистрировала кандидатами в президенты лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, кандидата от партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития" Александра Вилкула, выдвинутого партией "Народный контроль" внефракционного народного депутата Дмитрия Добродомова, самовыдвиженца и народного депутата (фракция Блок Петра Порошенко) Аркадия Корнацкого, экс-спикера Верховной Рады Александра Мороза и лидера Социалистической партии Илью Киву, кандидата от партии "Свобода" Руслана Кошулинского и члена партии "Гражданский рух Спильна справа", руководителю общественной организации "Центр оборонных реформ" Александра Данилюка, который идет на выборы как самовыдвиженец.

Помимо этого, Центризбирком зарегистрировал кандидатами на пост главы государства шоумена Владимира Зеленского, экс-главу Службы безопасности Украины Игоря Смешко и народного депутата предыдущих созывов (III, VI и VII) Инну Богословскую.

Подали документы для регистрации кандидатами в президенты лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко, самовыдвиженец Роман Бессмертный, кандидат от "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук, кандидат от партии "Видродження" Виктор Бондарь, внефракционный народный депутат Украины Виктор Кривенко.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

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