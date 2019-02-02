На Украине отказали Симоненко и Соловьеву в регистрации кандидатами в президенты

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Украины отказала лидеру Коммунистической партии Украины Петру Симоненко и лидеру партии "Розумна сила" Александру Соловьеву в регистрации кандидатами на президентских выборах.

Соответствующие решения ЦИК приняла на заседании в субботу.

Накануне Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала двух кандидатов в президенты - теперь их 28.

29 января президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет во второй раз баллотироваться на пост главы государства в качестве самовыдвиженца.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта.