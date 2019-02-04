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ЕС подтвердил, что не собирается возвращаться к переговорам по Brexit

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Главный переговорщик ЕС по вопросу Brexit Мишель Барнье в понедельник заявил, что Брюссель не вернется к обсуждению условий сделки по Brexit.

"Мы придерживаемся единого мнения, что вопрос о сделке по выходу Британии из ЕС не может быть снова открыт. Страховочный план - единственное рабочее решение по ирландской границе на сегодняшний день", - написал Барнье в твиттере по итогам встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

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"ЕС готов работать над альтернативными решениями во время переходного периода", - добавил он.

В конце 2018 года ЕС и Великобритания согласовали условия Brexit, однако британский парламент в январе отказался ратифицировать сделку между Брюсселем и Лондоном. Основным камнем преткновения в согласовании условий Brexit остается вопрос о статусе границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла о недопустимости проведения нового референдума по Brexit и заявляла, что Лондон не намерен срывать выставленные сроки по завершению процесса выходы из ЕС, который назначен на 29 марта 2019 года. При этом она заявляет, что готова возобновить переговоры с ЕС по Brexit и что у нее есть новые идеи и поддержка британских парламентариев.

Мэй написала для газеты Sunday Telegraph, что существует "путь", который позволит получить поддержку большинства депутатов Палаты общин британского парламента и осуществить выход Великобритании из ЕС упорядоченным образом, при наличии соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Она также отвергла обвинения, что возобновление переговоров с ЕС, посвященных "страховочному плану" по ирландской границе, угрожает мирному процессу в Северной Ирландии.

"Я настроена на то, чтобы провести Brexit, и провести его по графику - 29 марта 2019 года", - добавила премьер.

Теги: Евросоюз, Brexit

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