В мире

Землетрясение зафиксировано близ российско-монгольской границы

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,2 зафиксирован в северо-западной части Монголии в 274 км к юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр произошедшего в 02:36 по Москве в среду землетрясения имел координаты 50.39 градуса северной широты и 91.12 градуса восточной долготы и находился примерно в 4 км от российско-монгольской границы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 3,7 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.

Теги: Монголия
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