Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано вблизи Курил

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,9 произошло днем в понедельник в Тихом океане возле Курильских островов, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано в понедельник в 14:51 по сахалинскому времени (06:51 по Москве) с эпицентром в 76 км юго-восточнее острова Симушир на глубине 79 км. По оперативным данным, в населенных пунктах островов его не ощутили", - рассказал собеседник агентства.

Тревога цунами не объявлялась.