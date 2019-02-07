Американский военачальник заявил о готовности США защищать дипперсонал в Венесуэле

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крэйг Фаллер заявил, что США готовы защищать сотрудников своей дипломатической миссии в Венесуэле.

"Южное командование готово при необходимости защитить персонал и дипломатические объекты (в Венесуэле)", - сказа К.Фаллер в четверг на слушаниях в комитете Сената США по вооруженным силам.

В сферу ответственности Южного командования США входят Центральная и Южная Америка, а также Карибское море.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо ранее объявил себя временным президентом страны. США и ряд других стран признали его законным лидером Венесуэлы.